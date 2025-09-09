Feuerwehr Solingen

FW-SG: Tief Walter sorgt für mehrere Feuerwehr-Einsätze in den Morgenstunden

heruntergerissene Stromleitung auf Bus

Solingen (ots)

Das Tief Walter hat seit den frühen Morgenstunden für starken Niederschlag in der Klingenstadt gesorgt.

Seit 06:00 Uhr wurden neun unwetterbedingte Einsätze durch die Feuerwehr bearbeitet. In sechs Fällen handelte es sich hierbei um vollgelaufene Keller oder überflutete Straßen, während in zwei Fällen umgestürzte Bäume Verkehrswege versperrten und mittels Kettensägen zerkleinert wurden.

Der aufsehenerregendste Einsatz ereignete sich an der Friedrich Straße Ecke Weyersberger Straße, wo ein LKW die Stromleitung der O-Busse herunter gerissen hatte. Diese kam auf einem Bus der Linie 685 zum Liegen.

Die 14 Fahrgäste und der Busfahrer handelten geistesgegenwärtig und verblieben innerhalb des sicheren Busses, bis die herabhängende Stromleitung durch die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Solingen abgeschaltet werden konnte.

Alle Fahrgäste blieben unverletzt, ebenso wie der Fahrer des unfallverursachenden LKW. Auch dieser konnte nach Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben.

Bei der zeitgleichen Bewältigung der Einsätze waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz, unterstützt von den Einheiten Rupelrath, Mangenberg und Gräfrath der Freiwilligen Feuerwehr, welche zwei Rüstwagen und zwei Löschfahrzeuge besetzten.

