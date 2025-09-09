PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Tief Walter sorgt für mehrere Feuerwehr-Einsätze in den Morgenstunden
heruntergerissene Stromleitung auf Bus

Solingen (ots)

Das Tief Walter hat seit den frühen Morgenstunden für starken Niederschlag in der Klingenstadt gesorgt.

Seit 06:00 Uhr wurden neun unwetterbedingte Einsätze durch die Feuerwehr bearbeitet. In sechs Fällen handelte es sich hierbei um vollgelaufene Keller oder überflutete Straßen, während in zwei Fällen umgestürzte Bäume Verkehrswege versperrten und mittels Kettensägen zerkleinert wurden.

Der aufsehenerregendste Einsatz ereignete sich an der Friedrich Straße Ecke Weyersberger Straße, wo ein LKW die Stromleitung der O-Busse herunter gerissen hatte. Diese kam auf einem Bus der Linie 685 zum Liegen.

Die 14 Fahrgäste und der Busfahrer handelten geistesgegenwärtig und verblieben innerhalb des sicheren Busses, bis die herabhängende Stromleitung durch die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Solingen abgeschaltet werden konnte.

Alle Fahrgäste blieben unverletzt, ebenso wie der Fahrer des unfallverursachenden LKW. Auch dieser konnte nach Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben.

Bei der zeitgleichen Bewältigung der Einsätze waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz, unterstützt von den Einheiten Rupelrath, Mangenberg und Gräfrath der Freiwilligen Feuerwehr, welche zwei Rüstwagen und zwei Löschfahrzeuge besetzten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Sebastian Wagner
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: sebastian.wagner@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 20:33

    FW-SG: Waldbrand in Solingen

    Solingen (ots) - Die Feuerwehr Solingen wurde heute gegen 16:58 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus dem Wald unterhalb der Ortschaft Flockertsholz alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurde das Einsatzstichwort auf FWALD2 erhöht, da mehrere Notrufe in der Leitstelle eingingen. In einem Waldgebiet zwischen der L74 und der Ortschaft Flockertsholz brannten ca. 400qm Vegetation. Aufgrund der langen Trockenperiode und der herausfordernden ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:01

    FW-SG: Brand in Firma / starke Rauchentwicklung in der Innenstadt

    Solingen (ots) - Am heutigen Mittag gegen 11:30Uhr kam es auf der Weyersberger Str. in einem Metallverarbeiteten Betrieb zu einem Brand. Auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung schon sichtbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf das Dach übergegriffen. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Erste Löschversuche wurden vom Firmeninhaber selbst durchgeführt, allerdings erfolglos. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 18:41

    FW-SG: FW-SG: Brand in der Gasstraße- 13 Personen gerettet

    Solingen (ots) - Solingen, 20.08.2025 - Am heutigen Mittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der Gasstraße zu einem Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Möbelstücke im Eingangsbereich und Bewohner befanden sich an den Fenstern. Unverzüglich leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung ein und konnte ein Übergreifen auf den Treppenraum verhindern. Parallel dazu wurden die Bewohnerinnen und Bewohner über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren