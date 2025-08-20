Feuerwehr Solingen

FW-SG: FW-SG: Brand in der Gasstraße- 13 Personen gerettet

Solingen (ots)

Solingen, 20.08.2025 - Am heutigen Mittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der Gasstraße zu einem Feuer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Möbelstücke im Eingangsbereich und Bewohner befanden sich an den Fenstern. Unverzüglich leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung ein und konnte ein Übergreifen auf den Treppenraum verhindern. Parallel dazu wurden die Bewohnerinnen und Bewohner über die Drehleiter betreut und in Sicherheit gebracht. Insgesamt konnten 13 Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Glücklicherweise musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Beendigung des Einsatzes konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Zur Brandursache hat die Feuerwehr keine Angaben und verweist auf die Ermittlungen der Polizei.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Solingen mit den Wachen I und III sowie die Löscheinheiten 3 und 5 der Freiwilligen Feuerwehr.

