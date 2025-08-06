FW-SG: PKW auf Dach
Solingen (ots)
Auf einem Anwohnerparkplatz an der Pfalzstraße kam es am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW hatte auf dem kleinen Parkplatz zuerst vorwärts den Begrenzungszaun umgefahren und anschließend beim Rückwärtsfahren so beschleunigt, dass sein Fahrzeug ein weiteres geparktes Auto beschädigte und anschließend über dessen Motorhaube so abgehoben hat, dass sein PKW auf dem Dach liegenblieb.
Passanten hatten die Person beim Eintreffen der Rettungskräfte schon aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus transportiert.
