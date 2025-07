Feuerwehr Solingen

FW-SG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Solingen, Sedanstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude auf der Sedanstraße gerufen. Die Nachbarn wurden durch wahrnehmbaren Brandgeruch auf den Brand aufmerksam.

Schon auf der Anfahrt wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer im Gebäude mit Menschenleben in Gefahr" erhöht, da sich noch Personen in der Wohnung befinden sollten. Beim Eintreffen drang schwarzer Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Alle Bewohner befanden sich vor dem Wohnhaus, so dass keine Menschenrettung eingeleitet werden musste.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt, die über das Treppenhaus vorgingen. Eine Drehleiter wurde parallel zur Sicherung eines zweiten Rettungsweges in Stellung gebracht. Der Brand befand sich im Küchenbereich der Brandwohnung, welcher mutmaßlich durch einen Kühlschrank ausgelöst wurde. Das Feuer konnte von den eingesetzten Trupps relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Feuerwehreinsatzkräfte kontrollierten den Brandbereich mittels Wärmebildkamera und belüfteten die Wohnung. Diese konnte im Anschluss wieder an ihren Besitzer übergeben werden.

Zu Personenschäden kam es nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es waren rund 30 Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten 6 (Gräfrath) und 7 (Wald) der Freiwilligen Feuerwehr.

