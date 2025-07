Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in Wohngebäude

Solingen (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Brandereignis am Walder Kirchplatz alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatte die Flammen durch ein Fenster in der Dachgeschosswohnung gesehen und gegen 1:46 Uhr den Notruf 112 angerufen.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte gingen sofort unter Atemschutz zur Menschenrettung ins Gebäude, da sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden sollte. Im weiteren Einsatzverlauf bestätigte sich diese Annahme jedoch nicht. Alle Bewohner hatten das Gebäude schon eigenständig durch den raufreien Treppenraum verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut und untersucht. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert alle anderen Mieter konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen.

Das Feuer war in einem Abstellraum ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwache Wald, Ohligs, Stadtmitte und der Löscheinheit Wald. Sie wurden von 3 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug unterstützt. Die Feuerwache Wald wurde durch die Löscheinheiten Gräfrath und Rupelrath nachbesetzt und die Löscheinheit Mangenberg hat bei der Nachbesetzung des Führungsdienstes auf der Feuerwache Stadtmitte unterstützt.

