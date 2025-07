Feuerwehr Solingen

FW-SG: Pklemmt - Mitarbeiter in Maschine eingeklemmt

Solingen (ots)

Um 12:35 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen heute zu einem Arbeitsunfall in das Gewerbegebiet "An den Eichen" alarmiert. In einem Metallverarbeitenden Betrieb war ein Mitarbeiter mit der Hand in eine Maschine geraten. Die Maschine dient dem Walzen von Blechteilen und ist dementsprechend massiv im Aufbau. Nachdem der Rettungsdienst den Patienten stabilisiert und mit Schmerzmittel versorgt hatte, übernahm der Rüstzug die Rettung der Hand aus der Maschine. Schweres Gerät wurde von den Feuerwehrfahrzeugen in Stellung gebracht, während erste Teile der Verkleidung in Absprache mit den Mitarbeitern der Firma bereits demontiert wurden. Der Elektromotor und das Getriebe konnten noch mit Werkzeug demontiert werden. Für die massiven Wiederlager der Walzen kamen hydraulische Spreizgeräte zum Einsatz.

Erst mit den vereinten Kräften von drei Spreizgeräten mit bis zu 4,5 to Spreizkraft, konnte die Hand befreit werden. Der Patient wurde durch den Rettungsdienst weiter versorgt und in eine Handchirurgische Abteilung gebracht.

Zusatzinformation:

Bei schweren Verkehrsunfällen befreit die Feuerwehr Patienten mittels hydraulischen Schneid- und Spreizgeräten aus den Fahrzeugen. In der Regel sind eine Schere und ein Spreizer (Spreizkraft 3 to) hierfür ausreichend. Für Unfälle mit LKW kommen größere Spreizer mit 4,5 to Spreizkraft zum Einsatz.

