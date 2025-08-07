FW-SG: Geruchsbelästigung
Solingen (ots)
Am 07.08.2025 wurde der Feuerwehr Solingen ab 21:15 Uhr in mehreren Stadtteilen eine Geruchsbelästigung gemeldet. Die Feuerwehr führte Messungen an allen gemeldeten Punkten durch. Es wurden keine Schadstoffe gemessen. Im Kreis Mettmann wurden ebenfalls Messungen nahe des Stadtgebietes Solingen durchgeführt. Hier wurden ebenfalls keine Schadstoffe gemessen. Aufgrund der Wetterlage, Windrichtung und einer Ausdehnungsberechnung stammte der Geruch mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Großbrand in Monheim.
