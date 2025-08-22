Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in Firma

starke Rauchentwicklung in der Innenstadt

Solingen (ots)

Am heutigen Mittag gegen 11:30Uhr kam es auf der Weyersberger Str. in einem Metallverarbeiteten Betrieb zu einem Brand. Auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung schon sichtbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf das Dach übergegriffen. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Erste Löschversuche wurden vom Firmeninhaber selbst durchgeführt, allerdings erfolglos. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandbekämpfung erfolgte über ein bodengeführtes C-Rohr und im Dachbereich über die Drehleiter. Ein Übergreifen auf die direkt angrenzenden Nachbargebäude wurde dadurch verhindert. Die Nachlöscharbeiten wurden unterstützt von der Drohne der IUK-Einheit, so konnte gezielt nach Glutnestern gesucht werden. Eine leicht verletzte Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde dem Rettungsdienst übergeben. Strom und Gas wurde durch die Kollegen der Stadtwerke abgesperrt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Weyersberger Str. im Bereich der Einsatzstelle in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Solingen mit den Wachen I und III sowie die die IUK Einheit der Freiwilligen Feuerwehr. Die Wache I wurde von der Löscheinheit 3 der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell