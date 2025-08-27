PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Waldbrand in Solingen

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde heute gegen 16:58 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus dem Wald unterhalb der Ortschaft Flockertsholz alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurde das Einsatzstichwort auf FWALD2 erhöht, da mehrere Notrufe in der Leitstelle eingingen.

In einem Waldgebiet zwischen der L74 und der Ortschaft Flockertsholz brannten ca. 400qm Vegetation. Aufgrund der langen Trockenperiode und der herausfordernden Topografie musste die Feuerwehr Solingen eine umfangreiche Brandbekämpfung einleiten. Hierzu wurde eine lange Wegstrecke mittels Schlauchleitungen über eine Länge von mehr als 2000m aufgebaut. Hinzukommend wurden mehrere geländegängige Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr eingesetzt, um ausreichend Löschwasser in das Waldgebiet zu transportieren. Die Erkundung wurde sowohl von einem Polizeihubschrauber, wie auch von einer Drohne unterstützt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwachen I und III, sowie von der Freiwilligen Feuerwehr die Einheiten 13,15,16,17,18 sowie der Umweltweltschutzzug, der Versorgungszug und die Informations- und Kommunikationseinheit.

Bei dem Einsatz verletzte sich eine Einsatzkraft leicht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Brandbekämpfung dauert zum aktuellen Zeitpunkt noch an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Simon Preuss
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

