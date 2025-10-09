Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen Auto und Motorrad

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Landolfstraße wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Zu dem Unfall kam es, als gegen 14:30 Uhr ein 46-jähriger Kawasaki-Fahrer, mit seiner Maschine in Richtung Bundesstraße 270 unterwegs war. Als der Biker an einem Stoppschild anhielt, fuhr ihm ein 79-Jähriger mit seinem Daihatsu von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Zweirad wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

