Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Pfefferspray angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei in der Morlauterer Straße. Wie ein Stadtbewohner den Beamten am Mittwochabend mitteilte, war er gegen 20:15 Uhr in der Straße unterwegs, als ihm eine Person auf einem Fahrrad plötzlich mit einem Reizstoff besprühte. Der Angreifer machte sich anschließend in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der 14-Jährige klagte über Schmerzen im Bereich der Augen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls: Wer war zur besagten Zeit in der Straße unterwegs und hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt das "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

