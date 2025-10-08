Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Dienstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, in der Fruchthallstraße ereignet hat. Nach Angaben der 36-jährigen Geschädigten war sie zu Fuß in Richtung Schillerplatz unterwegs, als ein unbekannter Mann sie auf dem Weg überholte und ihr unvermittelt ins Gesicht schlug. Danach entfernte er sich in Richtung Eisenbahnstraße. Die Frau beschrieb den Täter als 30 bis 40 Jahre alt, mit längeren, gelockten Haaren und einer beige-braunen Jacke. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.

