Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Dienstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, in der Fruchthallstraße ereignet hat. Nach Angaben der 36-jährigen Geschädigten war sie zu Fuß in Richtung Schillerplatz unterwegs, als ein unbekannter Mann sie auf dem Weg überholte und ihr unvermittelt ins Gesicht schlug. Danach entfernte er sich in Richtung Eisenbahnstraße. Die Frau beschrieb den Täter als 30 bis 40 Jahre alt, mit längeren, gelockten Haaren und einer beige-braunen Jacke. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 07.10.2025 – 13:04

    POL-PDKL: In Kellerabteil eingebrochen

    Kaiserslautern (ots) - In gleich vier Kellerabteile ist ein Unbekannter am Montagabend in der Pariser Straße eingebrochen. Der Täter hat gegen 18 Uhr die Parzellen in dem Mehrfamilienhaus geöffnet und hierbei die Türen beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde ist zurzeit noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:02

    POL-PDKL: Durch Schläge verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Ein Stadtbewohner wurde am Montagmittag auf dem Willy-Brandt-Platz angegriffen. Wie eine Passantin der Polizei mitteilte, bemerkte sie gegen 12:30 Uhr einen Mann, der mit einer blutenden Wunde auf dem Boden saß. Darauf angesprochen gab er an, von einem Unbekannten unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter habe sich im Anschluss in Richtung Altstadt aus dem Staub gemacht. Laut Beschreibung trug der Angreifer eine blaue ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:41

    POL-PDKL: Langfinger ziehen ohne Beute von Dannen

    Kaiserslautern (ots) - Weil sich jemand an seinem Wagen zu schaffen gemacht hatte, meldete sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagmorgen bei der Polizei. Wie er den Polizisten mitteilte, stand sein Auto in der Nacht in der Theo-Vondano-Straße. Gegen 2:30 Uhr öffneten Diebe den Pkw und durchsuchten den Innenraum. Da sie nichts Verwertbares finden konnten, machten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub. Die ...

    mehr
