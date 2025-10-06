Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger ziehen ohne Beute von Dannen

Kaiserslautern (ots)

Weil sich jemand an seinem Wagen zu schaffen gemacht hatte, meldete sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagmorgen bei der Polizei. Wie er den Polizisten mitteilte, stand sein Auto in der Nacht in der Theo-Vondano-Straße. Gegen 2:30 Uhr öffneten Diebe den Pkw und durchsuchten den Innenraum. Da sie nichts Verwertbares finden konnten, machten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell