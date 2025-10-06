Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger erbeuten Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Diebe griffen im Laufe des Sonntags in der Lothringer Straße zu. Wie eine 25-jährige Autobesitzerin der Polizei mitteilte, stand ihr Golf zwischen 0:30 Uhr und 13:30 Uhr am Straßenrand. Die Täter öffneten den Wagen und krallten sich den Geldbeutel, der sich im Innenraum befand. Mit ihrer Beute machten sich die Langfinger aus dem Staub. Die Hausbank teilte der 25-Jährigen mit, dass die EC-Karte, welche sich in dem gestohlenen Portemonnaie befand, bereits mehrfach eingesetzt wurde. Insgesamt wurde ein dreistelliger Betrag abgebucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der Straße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell