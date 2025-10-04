Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball - Viel Verkehr jedoch keine außergewöhnlichen Vorkommnisse

Kaiserslautern (ots)

Die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Bochum ist am Samstagnachmittag mit einem Spielstand von 3:2 im fast ausverkauften Fritz-Walter-Stadion zu Ende gegangen. Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz insgesamt relativ ruhig. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde bei dem heutigen Fußballeinsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der Bundespolizei unterstützt. Wir wünschen allen Einsatzkräften und Fußballfans eine gute Heimreise.

