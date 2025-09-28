PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei im Friedenspark - Schreckschusswaffe sichergestellt

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am vergangenen Samstag, den 27.09.2025, kam es im Friedenspark gegen 13:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 20-Jährigen aus Ludwigshafen. Laut Zeugenaussagen zog der 20-Jährige hierbei auch eine Schreckschusswaffe und bedrohte sein Gegenüber. Der 23-Jährige schlug daraufhin mit einem Ast auf seinen Angreifer ein. Die Parteien konnten durch einen dritten Beteiligten getrennt werden. Bei Eintreffen der Polizei ergriffen alle drei Personen die Flucht. Diese konnten jedoch in der Bgm.-Grünzweig-Straße gestellt werden. Auch die Schreckschusswaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Die Beteiligten erlitten durch die Auseinandersetzung lediglich leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Bastian Schulte, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

