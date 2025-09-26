PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb durch Geschädigte überführt

Ludwigshafen (ots)

Am 23.09.2025 wurde das Fahrrad eines 18-Jährigen in der Sternstraße gestohlen. Am nächsten Tag entdeckte dessen Mutter das gestohlene Fahrrad auf einem Kleinanzeigenportal im Internet. Die Mutter alarmierte die Polizei, kontaktierte den Verkäufer und verabredete sich mit diesem zum Kauf. Am verabredeten Treffpunkt konnten die alarmierten Polizeikräfte einen 17-Jährigen mit dem gestohlenen Fahrrad kontrollieren. Da es sich zweifelsfrei um das gestohlene Fahrrad des 18-Jährigen handelte, konnten die Beamten der Mutter das Rad zurückgeben. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

