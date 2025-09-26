PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 26.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6126095

Der am 26.09.2025 als vermisst gemeldete 48-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:30

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Seit Donnerstag, 25.09.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 48-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag am späten Nachmittag das Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen am Rhein. Zuletzt wurde der Vermisste im Krankenhaus selbst gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 48-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:22

    POL-PPRP: 20 Jahre - Das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts

    Ludwigshafen (ots) - Ludwigshafen - Gestern (Donnerstag, den 25.09.2025) feierte das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts (JuReLu) sein 20-jähriges Bestehen. Das JuReLu war im Jahr 2005 eine der ersten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Im Ludwigshafener Haus des Jugendrechtes kooperieren die Polizeidirektion Ludwigshafen, die Staatsanwaltschaft Frankenthal ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:14

    POL-PPRP: Person angefahren - Fahrer und Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstagmorgen (25.09.2025, gegen 5:10 Uhr) fuhr ein bislang Unbekannter Mann einen 50-Jährigen auf dem Gelände der Tankstelle in der Heinigstraße an. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich, ob der 50-Jährige verletzt sei. Aufgrund einer Sprachbarriere könnte es zu einem Missverständnis gekommen sein. Der Fahrer fuhr weg und der Angefahrene begab sich mit leichten Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren