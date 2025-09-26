POL-PPRP: Person angefahren - Fahrer und Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Donnerstagmorgen (25.09.2025, gegen 5:10 Uhr) fuhr ein bislang Unbekannter Mann einen 50-Jährigen auf dem Gelände der Tankstelle in der Heinigstraße an. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich, ob der 50-Jährige verletzt sei. Aufgrund einer Sprachbarriere könnte es zu einem Missverständnis gekommen sein. Der Fahrer fuhr weg und der Angefahrene begab sich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 50-Jährige meldete den Unfall später bei der Polizei. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Ein Mann im Alter von circa 50 Jahren mit korpulenter Statur, der deutsch/türkisch sprach und ein dunkles Auto fuhr.
Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet den Fahrer oder andere Zeugen sich unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.
