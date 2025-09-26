PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Wertsachen - Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

Am Montag (22.09.2025), gegen 17 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Unterdorfstraße in Oberotterbach einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab und ihr von einer aktuellen Einbruchserie in ihrer Nachbarschaft berichtete. Im weiteren Verlauf forderte der Anrufer sie auf, Bargeld und Wertsachen an ihn zu übergeben. Noch am Montagabend, gegen 19 Uhr, übergab die Frau ihre Wertsachen an einen jungen Mann, der an ihrer Tür klingelte. Den Mann konnte die Seniorin nur vage beschreiben. Er sei jung gewesen, trug eine dunkle Jacke und eine Kappe. Am Dienstagmorgen (23.09.2025) erfolgte ein weiterer Anruf, woraufhin die Seniorin weitere Wertgegenstände vor ihrer Haustür zur Abholung deponierte. Wann diese genau abgeholt wurden, ist unbekannt.

Wer hat am Montagabend oder am Dienstagmorgen im Bereich der Unterdorfstraße in Oberotterbach verdächtige Personen wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu 
     auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 
     an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie 
     bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die
     Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer 
     selbst.
   - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen 
     Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am 
     Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen 
     können.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

