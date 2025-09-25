Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (23.09.2025, 20:30 Uhr) und Mittwoch (24.09.2025, (8:45 Uhr) beschädigten bislang Unbekannte in der Dessauer Straße (in Höhe des Würfelbunkers) ein Auto. Es wurden mehrere Scheiben eingeschlagen sowie die Luft der Reifen auf der rechten Fahrzeugseite rausgelassen.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell