Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025, 11 Uhr) stießen an der Kreuzung Mannheimer Straße und Sternstraße eine Straßenbahn und ein Auto zusammen. Die 28-jährige Fahrerin des Wagens befuhr die Mannheimer Straße in Richtung Ludwigshafen und bog trotz roter Ampel links in die Sternstraße ab. Dabei stieß sie mit der Straßenbahn zusammen, die neben ihr in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

