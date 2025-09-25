Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montag (22.09.2025), zwischen 18 und 22 Uhr, versuchten Unbekannte vergeblich in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Brühl in Dannstadt-Schauernheim einzubrechen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell