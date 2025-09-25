PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025, gegen 18:30 Uhr) wurde ein 13-Jähriger von einem 18-jährigen Autofahrer in der Schlossstraße (Höhe Schloss Ruchheim) angefahren. Der Autofahrer übersah den zur Bushaltestelle rennenden Jungen und erfasste diesen. Der Junge wurde, nach ersten Erkenntnissen, leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

