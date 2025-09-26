PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrrad - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025, zwischen 11:30 und 12:30 Uhr) stahlen Unbekannte einer 41-Jährigen in der Fabrikstraße ihre Handtasche aus ihrem Fahrradkorb. Die Handtasche wurde kurze Zeit später von einer Zeugin in einem Mülleimer auf dem Rathausplatz gefunden. Der Geldbeutel mit u. a. 800 Euro Bargeld fehlt jedoch.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 08:30

    POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Wertsachen - Zeugen gesucht

    Oberotterbach (ots) - Am Montag (22.09.2025), gegen 17 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Unterdorfstraße in Oberotterbach einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab und ihr von einer aktuellen Einbruchserie in ihrer Nachbarschaft berichtete. Im weiteren Verlauf forderte der Anrufer sie auf, Bargeld und Wertsachen an ihn zu übergeben. Noch am ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:43

    POL-PPRP: Verkehrslagebild 2024 - Leichter Rückgang der Verkehrsunfälle in Ludwigshafen

    Ludwigshafen (ots) - Nach dem Anstieg der Verkehrsunfälle im Jahr 2023 ist die Gesamtzahl der Unfälle im Stadtgebiet Ludwigshafen im Jahr 2024 leicht zurückgegangen und liegt bei 6.071. Damit wurden über 500 Verkehrsunfälle weniger registriert als im Jahr 2019, dem "Vor-Corona-Jahr". Die häufigste Unfallart bleibt der Zusammenstoß mit parkenden Fahrzeugen, die ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:15

    POL-PPRP: Fahrzeug beschädigt

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (23.09.2025, 20:30 Uhr) und Mittwoch (24.09.2025, (8:45 Uhr) beschädigten bislang Unbekannte in der Dessauer Straße (in Höhe des Würfelbunkers) ein Auto. Es wurden mehrere Scheiben eingeschlagen sowie die Luft der Reifen auf der rechten Fahrzeugseite rausgelassen. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren