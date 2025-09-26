Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrrad - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025, zwischen 11:30 und 12:30 Uhr) stahlen Unbekannte einer 41-Jährigen in der Fabrikstraße ihre Handtasche aus ihrem Fahrradkorb. Die Handtasche wurde kurze Zeit später von einer Zeugin in einem Mülleimer auf dem Rathausplatz gefunden. Der Geldbeutel mit u. a. 800 Euro Bargeld fehlt jedoch.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell