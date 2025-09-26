PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Seit Donnerstag, 25.09.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 48-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag am späten Nachmittag das Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen am Rhein. Zuletzt wurde der Vermisste im Krankenhaus selbst gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 48-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 48-Jährigen:

   - ca. 1,85 - 1,90m groß
   - dunkelhäutig
   - kurzgeschnittene Haare (fast Glatze)
   - ungewöhnliches Gangbild (hinkt ein wenig)
   - Bekleidung unbekannt

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/1x6k2xc

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst der Kriminalinspektion Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

