Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 26.09.2025 auf Samstag, den 27.09.2025 ereignete sich gegen 01:18 Uhr in Ludwigshafen ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Mannheimer Straße/Sternstraße. Hierbei kam ein Pkw mit drei Insassen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ermittelt, dass der 22-jährige Fahrer aus Böhl-Iggelheim unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem gab der Fahrer an, einen Joint geraucht zu haben. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. An dem verunfallten Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

