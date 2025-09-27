PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Maudach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 25.09.2025, 20:00 Uhr, bis zum Folgetag, Freitag, den 26.09.2025, 10:45 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, einen blauen Mercedes SUV, im Bereich Neustadter Ring in Ludwigshafen-Maudach. Bei Rückkehr zum Pkw konnte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden am Heck seines Fahrzeugs feststellen. Demnach ist zu vermuten, dass bislang unbekannter Unfallverursacher den Pkw des Geschädigten touchierte und sich danach unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Bastian Schulte, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

