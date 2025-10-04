POL-PDKL: Verstoß Waffengesetz

Kaiserslautern (ots) - In den Abendstunden des 02. Oktober wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Anwohner alarmiert. Der Mitteiler gab an, im gegenüberliegenden Haus in der Innenstadt flackernde Lichtbewegungen wahrgenommen zu haben, die "definitiv nach Taschenlampe oder Stirnlampe aussahen". Der Verdacht: ein Einbrecher im Einsatz, da es in dem Gebäude erst vor kurzem einen Einbruchsversuch gegeben hatte. Die ...

