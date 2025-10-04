PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verstoß Waffengesetz

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen in der Kanalstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde bei dem alkoholisierten Mann ein Totschläger aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 13:32

    POL-PDKL: "Krümeljäger" löst Polizeieinsatz aus

    Kaiserslautern (ots) - In den Abendstunden des 02. Oktober wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Anwohner alarmiert. Der Mitteiler gab an, im gegenüberliegenden Haus in der Innenstadt flackernde Lichtbewegungen wahrgenommen zu haben, die "definitiv nach Taschenlampe oder Stirnlampe aussahen". Der Verdacht: ein Einbrecher im Einsatz, da es in dem Gebäude erst vor kurzem einen Einbruchsversuch gegeben hatte. Die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 12:14

    POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht durch ordentlichen Verkehrsteilnehmer

    Otterberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verursachte vermutlich ein LKW-Fahrer einen Verkehrsunfall, wobei eine Regenrinne abgerissen wurde und Ziegel eines Daches herunterfielen. Aber anstatt die Polizei zu verständigen, kehrte der Verursacher die Scherben zusammen, nahm die heruntergefallenen Rinne und fuhr davon. So blieb dem Geschädigten ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:16

    POL-PDKL: Viertes Raubdelikt angezeigt

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mit mehreren Tagen Verzögerung ist ein weiterer Raub in Weilerbach vom vergangenen Wochenende angezeigt worden. In diesem Fall meldete sich am Donnerstag ein 55-jähriger Mann, der angab, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Von-Redwitz-Straße von Unbekannten attackiert worden zu sein. Zwei junge Männer hätten ihn zwischen 4 und 4.30 Uhr zunächst von hinten gestoßen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren