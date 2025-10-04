Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Verstoß Waffengesetz
Kaiserslautern (ots)
Ein 24-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen in der Kanalstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde bei dem alkoholisierten Mann ein Totschläger aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey
