Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ein 74 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Wittmund Opfer einer Betrugsmasche geworden. Der Senior saß vor seinem PC, als ein Pop-Up-Fenster mit einem Hinweis auf vermeintliche Schadsoftware auf dem Bildschirm erschien. Der Mann wurde aufgefordert, den Support der Firma Microsoft über eine angezeigte Rufnummer anzurufen. Dieser Aufforderung kam der 74-Jährige nach. Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Betrüger Fernzugriff auf den Rechner des Mannes und bewegten ihn dazu, mehrere Zahlungen vorzunehmen. Insgesamt erstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Als der 74-Jährige den Betrug erkannte, erstattete er eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei rät:

   - Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert 
     Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter 
     bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie 
     einfach den Hörer auf.
   - Sollten Sie auf eine manipulierte Webseite mit einer 
     verdächtigen Fehlermeldung gelangen, bewahren Sie Ruhe. Beenden 
     Sie die Webseite oder den Browser, ggf. mithilfe der 
     Tastenkombination Strg-Alt-Entf. Ein Neustart sollte in der 
     Regel auch helfen. Ggf. muss der Browser entsprechend 
     zurückgesetzt werden. Starten Sie zur Sicherheit Ihre eigene 
     Antivirensuche mit einer ausführlichen Suche.
   - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder 
     Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. 
     PayPal) heraus.
   - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren
     Rechner beispielsweise mit der Installation einer 
     Fernwartungssoftware.
   - Informieren Sie Ihre örtliche Polizei und erstatten Sie im 
     Schadensfall Anzeige.
   - Sollten Bankdaten (oder vergleichbare Daten) benutzt worden 
     sein, informieren Sie unverzüglich die entsprechende Bank. 
     Achten Sie zukünftig auf unberechtigte Abbuchungen. Ggf. sollte 
     eine Kreditkarte sofort gesperrt werden.

Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

