Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Automat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat wurde in der Wiesenstraße in Aurich aufgebrochen. Zwischen Montag und Dienstag öffneten Unbekannte den Automaten gewaltsam und entwendeten eine noch unbekannte Menge Tabakwaren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto zerkratzt

Unbekannte haben in Norden ein Auto beschädigt. Auf einem Parkplatz vor dem ehemaligen Postgebäude wurde zwischen Dienstag, 14.30 Uhr und 14.50 Uhr der Lack eines blauen VW Golf Sportsvan entlang der Fahrerseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Autofahrer überschlägt sich

Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstag in Dornum mehrfach überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er gegen 7 Uhr mit einem VW auf der Störtebekerstraße in Fahrtrichtung Neßmersiel und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen Graben, überschlug sich und landete auf einer angrenzenden Weide. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Aurich-Tannenhausen. Auf der Dornumer Straße fuhr gegen 12.20 Uhr eine 37-jährige VW-Fahrerin in Fahrtrichtung Westerholt, als vor ihr ein 20-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste, um in den Stürenburgweg zu fahren. Die VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des 20-Jährigen auf. Der Fahrer und sein 37-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Norddeich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Inselparkplatz P2 in Norddeich hat sich über das Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Freitag, 11.20 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter einen grünen BMW SUV. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Berauscht gefahren

Ein 33-jähriger Autofahrer war am Dienstag in Aurich berauscht im Straßenverkehr unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 11 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Wallinghausener Straße an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell