Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Scheiben und Türen beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Scheiben und Türen beschädigt

Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen und versuchten Einbrüchen kam es am Wochenende in Wiesmoor. Unbekannte beschädigten im Nahbereich zum Ottermeer mehrere Fensterscheiben und Türen von Gebäuden. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

