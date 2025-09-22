PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Betrunkener Autofahrer
Westerholt - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag in Wittmund aus dem Verkehr gezogen. Der 54-jährige Mann wurde am Abend von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Westerholt - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag in Westerholt. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Auricher Straße einen grauen Hyundai Tucson. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren