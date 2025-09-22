Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunkener Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag in Wittmund aus dem Verkehr gezogen. Der 54-jährige Mann wurde am Abend von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Westerholt - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag in Westerholt. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Auricher Straße einen grauen Hyundai Tucson. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

