Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Schaufensterscheiben beschädigt

In Norden kam es am Norder Tor zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte zerstörten zwei Schaufensterscheiben. Vermutlich warfen sie einen Pflasterstein. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Norden - Kind angefahren und geflüchtet

Ein Transporterfahrer ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall in Norden geflüchtet. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Transporterfahrer auf der Straße Burggraben in Richtung des Kreisverkehrs und bog nach rechts in die Schlachthausstraße ein. Auf der Schlachthausstraße kollidierte er frontal mit einem zehnjährigen Jungen auf einem Fahrrad, der ihm entgegenkam. Der Junge stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Transporterfahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein mit rötlichem Kopfhaar und einen weißen Transporter gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Fußgängerin verletzt

Auf einem Parkplatz in Norden ist am Sonntag eine Fußgängerin angefahren und verletzt worden. Ein 23-jähriger Mann fuhr mit einem Elektrokleinkraftrad von einem Parkplatz an der Westerstraße und verlor nach ersten Erkenntnissen beim Beschleunigen die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kollidierte mit einer 84-jährigen Fußgängerin, die daraufhin stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Norden - Auto beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in Norden. Auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei an der Westerstraße wurde gegen 13 Uhr ein weißer Smart an der Beifahrertür beschädigt. Vermutlich stießen Unbekannte beim Öffnen einer Tür eines daneben geparkten Autos gegen den Smart. Neben dem Smart soll an dem Tag ein dunkler Pkw gestanden haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

