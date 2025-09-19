POL-AUR: Aurich - Brandursache geklärt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Landkreis Aurich (ots)
In einem Gastronomiebetrieb auf dem Auricher Marktplatz kam es in der Nacht zum 11.09.2025 zu einem Brandgeschehen. Die Polizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ergaben, dass das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Eine Brandstiftung kann somit ausgeschlossen werden.
