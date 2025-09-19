POL-AUR: Aurich - Brandursache geklärt

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Friedeburg schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Toyota-Fahrer fuhr auf der Straße Mullberger Weg in Richtung Benstreek. Gegen 16.25 Uhr verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte erst ein entgegenkommendes Fahrzueg, kam dann von der Straße ab und überschlug sich mehrfach in einem ...

