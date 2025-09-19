PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brandursache geklärt

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Aurich - Brandursache geklärt

In einem Gastronomiebetrieb auf dem Auricher Marktplatz kam es in der Nacht zum 11.09.2025 zu einem Brandgeschehen. Die Polizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ergaben, dass das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Eine Brandstiftung kann somit ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

