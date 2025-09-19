PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Wiesmoor - Brand im Einfamilienhaus

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Wiesmoor - Brand im Einfamilienhaus

In Wiesmoor hat es am Donnerstag gebrannt. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte gegen 17.45 Uhr die Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße Löwenmaulweg. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf ungefähr 200 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

