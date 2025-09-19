POL-AUR: Wiesmoor - Brand im Einfamilienhaus

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Ihlow - Nach Unfall schwer verletzt Am Donnerstag hat es einen schweren Verkehrsunfall in Ihlow gegeben. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 7.10 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Aurich unterwegs. In einem Kurvenbereich kam er von der Straße ab und überschlug ...

mehr