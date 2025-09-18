Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch wurden in Neuschoo Autokennzeichen entwendet. Die unbekannten Täter montierten im Asternweg die Kennzeichen eines gelben Renault Clio ab und flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04975 756940 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unfallflucht

Am Montag flüchtete ein Unfallverursacher in Westerholt. Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Auricher Straße gegen einen schwarzen Mercedes. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß auf der Beifahrerseite beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet unter 04975 756940 um sachdienliche Hinweise.

Leerhafe - Lkw im Graben gelandet

In Leerhafe ist am Dienstag ein Lkw in einen Graben gerutscht. Ein 27 Jahre alter Fahrer war mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger gegen 18.20 Uhr auf der Straße Rispelerhelmt in Richtung Rispel unterwegs. Nach einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug leicht von der Straße ab und landete aufgrund der regennassen Fahrbahn in einem anliegenden Graben. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

