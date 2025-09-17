Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Traktor-Fahrer geflüchtet

Ihlow - Betrunkener Autofahrer

Berumbur - Fahrer nach Flucht ermittelt /

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Traktor-Fahrer geflüchtet

Am Donnerstag flüchtete ein Unfallverursacher in Ihlow. Ein derzeit unbekannter Traktor-Fahrer fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Oldersumer Straße in Richtung Ihlow. Mit seinem Fahrzeug touchierte er eine am rechten Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne und beschädigte diese. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der Unfallverursacher weiter. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich beim Fahrzeug um einen grünen Traktor der Marke John Deere handeln. Der Anhänger sei orangefarben gewesen. Die Polizei Aurich bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

Ihlow - Betrunkener Autofahrer

Polizeibeamte zogen am Dienstag einen betrunkenen Autofahrer in Ihlow aus dem Verkehr. Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei, dass vor ihm ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei. In Ihlow konnte der betroffene Autofahrer gegen 21 Uhr durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 36 Jahre alter Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,2 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Berumbur - Fahrer nach Flucht ermittelt

Am Dienstag konnte der Verursacher einer Unfallflucht ermittelt werden. Der anfangs unbekannte Autofahrer fuhr gegen 13.35 Uhr auf der Holzdorfer Straße in Richtung Hauptstraße. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Fahrer. Er konnte im Anschluss ermittelt werden. Den 19-jährigen Toyota-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell