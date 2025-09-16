Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mit Farbe beschmiert

Aurich - Zeugen gesucht

Hage - Tödlicher Schwimmunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Sachbeschädigung in Norden begangen. Die Unbekannten beschmierten ein Gebäude in der Straße Am Schlicktief mit Farbe. Die Polizei nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Aurich - Zeugen gesucht

Am Montagmittag wurde in der Auricher Innenstadt ein dunkler Seat Cupra beobachtet, der im Bereich Kirchstraße/Lilienstraße hielt. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen dort gegen 12 Uhr zwei Männer zu und das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Südbrookmerland. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Insassen machen können, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Sonstiges

Hage - Tödlicher Schwimmunfall

In Hage ist am Montag ein Mann in einem Schwimmbad verstorben. Ein 71 Jahre alter Mann erlitt während des Schwimmens augenscheinlich ein gesundheitliches Problem und wurde durch eine Rettungsschwimmerin und weiteren Badegästen aus dem Wasser geholt. Eine sofortige Reanimation verlief erfolglos. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell