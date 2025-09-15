Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Quad entwendet

In Großheide haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug mit sogenannter "Tarnfarbe" wurde am Samstagabend im Maarweg, bei einem dortigen Bushaltehäuschen, abgestellt und dort über Nacht entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Einbruch

In Südbrookmerland sind am Wochenende unbekannte Täter in ein Haus eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Uiterdyk gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Lütetsburg Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr im Fasanenweg, auf Höhe der Hausnummer 10, gegen einen Zaun und entfernte sich im Anschluss, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 5.45 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer ist am Wochenende in Aurich geflüchtet. Der Unbekannte stieß auf einem Parkplatz in der Straße Schloßplatz mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen Opel. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß im hinteren linken Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall geschah zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Alkoholisiert gestürzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntagabend in Südbrookmerland gestürzt. Der 72 Jahre alte Radfahrer fuhr gegen 18.25 Uhr auf der Herrenhüttener Straße in Richtung Ekelser Straße. Er stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 72-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell