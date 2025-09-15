Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Werdum - Schwerer Verkehrsunfall
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Werdum - Schwerer Verkehrsunfall
Bei einem Verkehrsunfall in Werdum sind am Sonntag drei Personen schwer verletzt worden. Ein 89 Jahre alter Kia-Fahrer war gegen 14.55 Uhr auf der Edenserlooger Straße in Richtung Werdum unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem 65-jährigen Traktor-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Traktor in einen anliegenden Straßengraben geschleudert. Der 65-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 89-Jährige und seine 85 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich der Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden vollgesperrt.
