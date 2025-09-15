PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Werdum - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Werdum - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Werdum sind am Sonntag drei Personen schwer verletzt worden. Ein 89 Jahre alter Kia-Fahrer war gegen 14.55 Uhr auf der Edenserlooger Straße in Richtung Werdum unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem 65-jährigen Traktor-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Traktor in einen anliegenden Straßengraben geschleudert. Der 65-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 89-Jährige und seine 85 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich der Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:54

    POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 14.09.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Verkehrsgeschehen Aurich - Pedelecfahrerin bei Unfallflucht verletzt Der Fahrzeugführer eines weißen Transporters ist nach einem Verkehrsunfall mit einer Pedelecfahrerin geflüchtet. Am späten Samstagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem Transporter auf einen ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 12:21

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 13.09.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Nachbar schlug im Streit zu Am Freitagabend kam es gegen 22 Uhr im Wallster Postweg zum Streit zwischen zwei Nachbarn. Ein 26-Jähriger beschwerte sich beim 27-jährigen Nachbarn über die zu laute Musik, woraufhin es zum Streit und schließlich zu einem Handgemenge kam. Der Ältere schlug dem ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:04

    POL-AUR: Esens - Unfallflucht / Wittmund - Zwei Verletzte bei Motorradunfall

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Unfallflucht Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Esens. Am vergangenen Samstag, zwischen 10.10 Uhr und 11.30 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannte auf dem Parkplatz eines Discounters am Herdetor einen grauen VW Touran an der vorderen Stoßstange und flüchtete anschließend. Möglicherweise handelt es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren