Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Wittmund - Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Esens. Am vergangenen Samstag, zwischen 10.10 Uhr und 11.30 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannte auf dem Parkplatz eines Discounters am Herdetor einen grauen VW Touran an der vorderen Stoßstange und flüchtete anschließend. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen dunklen SUV mit einer Anhängerkupplung. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

Wittmund - Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall in Wittmund sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seiner 17-jährigen Sozia auf der B210 in Richtung Jever. Auf Höhe der Einmündung zur Jeverstraße geriet er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt auf die Gegenfahrbahn und landete in einem angrenzenden Straßengraben. Der 20-jährige Fahrer und die 17-Jährige wurden leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen musste das Motorrad aus dem Graben bergen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell