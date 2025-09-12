Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch in Lagerhalle

In Ulbargen (Gemeinde Großefehn) kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einbruch. Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 5.45 Uhr, betraten Unbekannte ein landwirtschaftliches Anwesen an der Ulbarger Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Es wurden hochwertige Fahrzeugteile eines Traktors gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben in Großefehn ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen unter einem Carport im Reitplatzweg die Beifahrerscheibe eines Skoda Octavia ein. Sie entwendeten in dem Fahrzeug Bargeld aus einer Tasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Dornum - Autokennzeichen gestohlen

Auf einem Pkw-Stellplatz in Dornum kam es zu einem Diebstahl. Bislang Unbekannte montierten zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 11.20 Uhr, in der Accumer Riege die amtlichen Kennzeichen eines VW Golf ab. Die Schilder entwendeten sie. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Verkehrsteilnehmer kontrolliert

Die Polizei Norderney hat am Mittwoch im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf der Insel Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden seitens der Polizei 25 Verstöße festgestellt und geahndet. Bei 16 der 25 Verstöße handelte es sich um das unerlaubte Befahren der Fußgängerzone mit dem Fahrrad. Ein Radfahrer nutzte zudem unerlaubt das Mobiltelefon während der Fahrt. In sieben Fällen wurden bei kontrollierten Fahrzeugführern Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Die Polizei wird derartige Kontrollen auch weiterhin angekündigt wie auch unangekündigt durchführen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Wiesmoor. Ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr gegen 14.40 Uhr auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Wiesmoor, als ihm in Höhe der Kirche in Hinrichsfehn ein anderer Lkw entgegenkam. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel beider Lkws. Es entstand Sachschaden, doch der bislang unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Osteel - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Donnerstag in Osteel geflüchtet. Zwischen 7.15 Uhr und 18 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Alten Postweg gegen einen grünen Ford Focus am Fahrbahnrand. Der Wagen stand geparkt in Höhe der Hausnummer 216. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

