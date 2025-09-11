Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Sachbeschädigung

Auf Norderney haben Unbekannte ein Auto beschädigt. Zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße die Motorhaube eines Ford Focus zerkratzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Halbemond - Auffahrunfall

Ein Leichtkraftradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall in Halbemond verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Krad auf der Halbemonder Straße in Richtung Hage und übersah, dass vor ihm eine 52-jährige Honda-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Aurich - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 14-Jährige mit einem E-Scooter gegen 7 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Fockenbollwerkstraße in Richtung Innenstadt. Ein unbekannter Autofahrer wollte aus der Jan-Berghaus-Straße kommend nach rechts auf die Fockenbollwerkstraße fahren und stieß dabei mit dem Mädchen auf dem E-Scooter zusammen. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Aurich - Brand einer Lagerhalle

Im Kreihüttenmoorweg in Aurich-Sandhorst ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Lagerhalle mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gartengeräten in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr war mit über 70 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aurich - Feuer in Gastronomiebetrieb

In einem Gastronomiebetrieb auf dem Auricher Marktplatz kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 0.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer alarmiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem wurde eine Warnmeldung an die umliegende Bevölkerung veranlasst. Die Feuerwehr war mit vier Ortsfeuerwehren und etwa 75 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

