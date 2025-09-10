Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Sonderkontrollen im Hinblick auf E-Scooter

Aurich/Wittmund (ots)

E-Scooter sind inzwischen ein fester Bestandteil des Straßenverkehrs in den Landkreisen Aurich und Wittmund. Mit der zunehmenden Nutzung gehen jedoch auch vermehrt Verkehrsverstöße einher. Häufig werden die vorgeschriebenen Verkehrsregeln nicht beachtet. Dazu zählen insbesondere die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sowie das Befahren von Gehwegen. Zudem werden regelmäßig Fahrzeuge ohne die vorgeschriebene Pflichtversicherung festgestellt. Auch unzulässige Leistungssteigerungen, die zu einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit führen, fallen vermehrt auf. Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, dass E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren benutzt werden dürfen.

Obwohl die Anzahl von Unfällen mit E-Scootern derzeit noch gering ist, zeigt die Unfallstatistik eine steigende Tendenz. Nicht selten kommt es dabei zu schweren Verletzungen. Aufgrund der besonderen Bauweise der Fahrzeuge besteht bereits ein erhöhtes Unfallrisiko, das durch regelwidriges Verhalten zusätzlich steigt.

Im Zeitraum vom 2. bis 4. September 2025 führte die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund gezielte Sonderkontrollen zum Thema E-Scooter durch. Insgesamt wurden knapp 100 Fahrzeuge überprüft. Bei fast der Hälfte der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer ahndeten die Beamtinnen und Beamten Verstöße - vor allem wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, der unzulässigen Nutzung von Gehwegen und Fußgängerzonen sowie wegen des Fahrens zu zweit auf einem E-Scooter. In einigen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet, weil E-Scooter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss geführt wurden.

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund wird auch in Zukunft sowohl angekündigte als auch unangekündigte Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

