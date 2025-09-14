Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 14.09.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelecfahrerin bei Unfallflucht verletzt

Der Fahrzeugführer eines weißen Transporters ist nach einem Verkehrsunfall mit einer Pedelecfahrerin geflüchtet. Am späten Samstagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem Transporter auf einen größeren Parkplatz eines Supermarktes an der Popenser Straße in Aurich. Beim Einbiegen auf den Parkplatz übersah der Fahrzeugführer eine 40-jährige Pedelecfahrerin, welche sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen großen, weißen Transporter gehandelt haben. Der Transporter sei nicht beschriftet gewesen und müsste im Bereich der Beifahrerseite beschädigt worden sein. Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall habe der flüchtige Fahrzeugführer zwei Personen an der Einmündung zur Hans-Böckler-Straße herausgelassen. Diese beiden Personen, sowie mögliche weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden. Telefon: 04941-606215

Wirdum / Norden - Junger Fahrzeugführer beschäftigt die Polizei

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Leezdorf beschäftigte am Wochenende mehrfach die Polizei Norden. Zunächst versuchte sich der junge Verkehrsteilnehmer, welcher gegenwärtig nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, mit seinem VW Golf am Freitagnachmittag in Wirdum einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen. Hierbei gefährdete er mehrmals den Straßenverkehr. Trotz einer Untersagung der Weiterfahrt montierte der 20-jährige am Samstagnachmittag falsche Kennzeichen an seinen Pkw und fuhr mit diesem herum. Dies konnte durch Zeugen beobachtet werden. Am späten Samstagabend fiel der 20-jährige erneut im öffentlichen Verkehrsraum vom Stadtgebiet von Norden auf. Die Polizei Norden leitete aufgrund von verschiedenen Verkehrsverstößen mehrere Strafverfahren ein.

Lütetsburg - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde im Fasanenweg in Lütetsburg mutmaßlich durch einen PKW ein Gartenzaun beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden. Telefon: 04931 - 9210

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Versuchter Einbruchdiebstahl in PKW

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend schlugen bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Stedesdorf eine Seitenscheibe von einem Opel ein. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des Fahrzeugs. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 - 9110 zu melden.

Wittmund - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde in der Wallstraße in Wittmund ein Ford vermutlich durch einen Tritt gegen das Fahrzeug mutwillig beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 - 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell