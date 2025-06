Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vermisst?

Gaggenau (ots)

Weil ein Zeuge ein kleines Kind in ein Wiese rennen sah, wurde am frühen Sonntagmorgen eine Fahndung nach dem vermeintlichen Kind eingeleitet. Der Mann hatte gegen 2:30 Uhr seinen Angaben zu Folge ein etwa 4-jähriges Kind über eine Straße im Bereich Gaggenau-Selbach rennen sehen, welches danach in einer Wiese verschwand. Über einen Bekannten, dem er seine Beobachtungen berichtete, wurde daraufhin die Polizei in Kenntnis gesetzt. Der Bereich wurde intensiv mit Fußstreifen, Funkstreifenbesatzungen und einem Hubschrauber abgesucht, ein Kind konnte bis gegen 4 Uhr jedoch nicht aufgefunden werden. Eine Vermisstenmeldung über ein abgängiges Kind blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Hinweise der Polizei:

Bleiben Sie bei solchen Beobachtungen in der Nähe, verständigen Sie beim Verdacht einer hilflosen Lage sofort die Polizei über den Notruf 110 und leisten Sie Hilfe.

