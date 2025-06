Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Gekentertes Boot löst Großeinsatz aus

Rheinau, Linx (ots)

Ein Großeinsatz der Polizei inklusive Feuerwehr, DLRG sowie Rettungsdienst ist die Folge eines gekenterten Bootes am Sonntagmorgen im Bereich eines Sees in der Straße "Eschweg". Gegen 7:30 Uhr meldete ein 69-jähriger Zeuge ein auf dem Wasser schwimmendes umgedrehtes Boot sowie Kleidung am Ufer. Um einen Badeunfall auszuschließen, rückten in der Folge insgesamt 54 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des DLRG aus. Nachdem der See mittels Wärmebildkamera, Sonar und Taucher abgesucht wurde und sich keine Hinweise auf eine im Wasser befindliche Person ergaben, wurde der Einsatz nach über zwei Stunden beendet. Der Besitzer des Bootes konnte ermittelt werden, welcher bestätigte, das Boot am vorangegangen Abend angebunden zu haben. Im Verlauf des Abends gegen 23:30 Uhr ging eine anonyme E-Mail ein, dass zwei Heranwachsende das Boot gelöst sowie zum Kentern gebracht haben sollen und es außerdem keinen Personenschaden gäbe. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen.

