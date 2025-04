POL-SU: Gestohlenen E-Scooter via GPS geortet - Dieb festgenommen

Siegburg (ots) - Zwischen Freitagabend, dem 28.03.2025, und Montagmorgen, dem 31.03.2025, brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte St. Anno in Siegburg ein. Die Einrichtung an der Bambergstraße ist von einem etwa 170 cm hohen Zaun umgeben. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Gebäude ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Leitungsbüro und zum Umkleideraum. In der ...

