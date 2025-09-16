Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Aurich - Zusammenstoß mit Radfahrerin

Aurich - Auffahrunfall

Großefehn - Unfallflucht

Aurich - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Ein Unfallverursacher ist am Montag in Ihlow geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog zwischen 11.30 Uhr und 13.05 Uhr ein unbekannter Autofahrer von der Friesenstraße in den Ochtelburer Weg ein. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete mit dem stark beschädigten Auto. Die Polizei Aurich bittet unter 04941 606215 um Hinweise auf den Fahrer oder das verunfallte Fahrzeug.

Aurich - Zusammenstoß mit Radfahrerin

In Aurich hat es am Montag einen Unfall gegeben. Ein 54 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Wallinghausener Straße in Richtung Neu-Wallinghausen unterwegs. Als der Fahrer einen Kreisverkehr verlassen wollte, übersah er eine von links kommende 14-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich leicht.

Aurich - Auffahrunfall

Am Montag hat es in Aurich einen Auffahrunfall gegeben. Ein 86-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 13.10 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich. Er erkannte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 43 Jahre alte Dacia-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr hinten auf. Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Unfallflucht

In Großefehn entfernte sich ein Autofahrer am Montag unerlaubt. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Postweg beim Ausparken gegen den Heckbereich eines grauen VW. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Fahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein dunkles Fahrzeug mit heller Stoßstange gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Aurich - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Die Polizei sucht Nach einem Unfall in Aurich Zeugen. Bereits am 27.08.2025, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer auf dem Georgswall in Richtung Ostertor. Auf Höhe des Bürgermeister-Hippen-Platzes wollte der Mann zwei junge E-Scooter-Fahrerinnen links überholen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwenkte eine der Frauen nach links, als sie sich mit dem Radfahrer auf gleicher Höhe befand. Beide kamen zu Fall. Der Mann verletzte sich leicht. Die zwei Frauen gingen anschließend fußläufig in Richtung Ostertor weiter. Zeugen, insbesondere zwei Frauen, die sich nach dem Sturz mit dem 66-Jährigen unterhalten haben und den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell